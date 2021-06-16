وزير الصحة الإيطالي: نعمل على تعزيز الجانب النفسي للمواطنين

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - شدد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا على أهمية الجانب النفسي في هذا التوقيت في إيطاليا، بعد عام من الإغلاق جراء وباء كورونا.



وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المجلس الوطني لنقابة الأطباء النفسيين، بعنوان "من أجل صحة المواطنين.. مقترحات للتنفيذ"، أن عدد مختصي النفس في وزارة الصحة الإيطالية لا يتعدى 5000، وهو رقم غير كافي، لكنه حث المواطنين على ضرورة التواصل مع الأطباء النفسيين.



وتابع الوزير: "هناك دور ووظيفة للمجال النفسي، ينبغي علينا تعزيزه بالتأكيد، أنا مدرك ذلك، وأعتقد ضرورة أن نعمل معا".



الوزير وجه الشكر لنقابة الأطباء النفسيين على العمل المنجز في الأشهر الأخيرة، موضحا: "لقد مررنا بأشهر درامية، حيث اعتمدنا خلالها على مهنيتكم وخبراتكم ومهاراتكم".



وأضاف الوزير:" قمنا أيضا بتفعيل رقم هاتفي وزاري هام مجاني، رد على مخاوف المواطنين"، مشددا على الدور الذي لعبه الأطباء النفسيين في هذه المبادرة. (أنسامد).



