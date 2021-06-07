إيطاليا: أكثر من 54 مليون مواطن سيتلقون اللقاح بحلول سبتمبر

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - أكد مفوض الطوارئ، الجنرال فرانشيسكو فيجليولو أن عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح حتى سبتمبر المقبل، سيبلغ 54،3 مليون شخص.



وتابع فيجليولو: "الهدف هو تلقيح 80% من الشعب بحلول سبتمبر من هذا العام، من بينهم الفئات العمرية بين 12 و15 عاما، أي عدد اجمالي يصل إلى 54،3 مليون إيطالي".



وشدد فيجليولو خلال جلسة استماع في البرلمان أن مهمة لجنته هي حماية صحة وحياة المواطنين، مع العمل على تهيئة الظروف من أجل تحفيز عودة نشاط الدولة.



ومن أجل تحقيق ذلك، أكد فيجليولو على ضرورة عدم اهدار الموارد البشرية والوقت والوسائل، مضيفا: " إيطاليا لديها كل شيء، نحتاج فقط إلى معرفة كيف نجمع ذلك بطريقة منسقة".



وفيما يتعلق بسيناريوهات الوباء الحالية، أوضح فيجليولو أنه يمكن توقع جرعة واحدة إضافية، مشددا على ضرورة الانتقال خلال الأشهر المقبلة من إدارة الوضع بشكل طارئ عبر المفوض، إلى إدارة عادية لنشاطات الصحة، عبر الإدارات المركزية والمحلية المؤهلة.



واستطرد:" نحن بحاجة إلى انتقال تدريجي وضروري من التطعيم الذي يجرى بطريقة مركزية في المراكز، إلى أنظمة تطعيم غير ثابتة، أكثر انتشارا وأكثر قربا للمواطنين". (أنسامد).



