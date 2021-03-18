إيطاليا: أول إصابة لقط بالسلالة الأنجليزية لفيروس كورونا

(أنسامد) - مارس 18 - روما - أنها الحالة الأولى لإصابة حيوان في إيطاليا، أصيب قط بالسلالة الأنجليزية المتحورة لفيروس كورونا المستجد، في بلدة نوفارا بعد 10 أيام من إصابة مالكيها ودخولهم في العزل.



ورصد معهد زوبروفيلاكتيك التجريبي في بيدمونت وليجوريا وفالي داوستا، ظهور أعراض الجهاز التنفسي على القط البالغ 8 أعوام، بعد حوالي 10 أيام من ظهور المرض على مالكيه ودخولهم في عزل بالمنزل الذي يوجد فيه.



وأوضح مدير المعهد، أنجيلو فيراري أن تشخيص واكتشاف إصابة القط بالسلالة المتحورة من الفيروس، تعكس مدى فاعلية وسرعة الاستجابة في نظام مراقبة وإدارة الوباء.



وفيما يتعلق بالمخاوف التي يثيرها إصابة قط بالفيروس، أوضح مسؤول الوقاية في منطقة بيدمونت، بارتولوميو جريليو أن إيجابية الإصابة لدى القط لا ينبغي أن تثير مخاوف، مشيرا إلى أنه نتيجة لإصابة مالكيها، تجد الحيوانات نفسها في بيئة يدور فيها الفيروس بشكل قوي.



وأضاف المسؤل بالقول إن الحيوانات الأليفة يمكن أيضا أن يصابوا بالعدوى، لكن لا يوجد دليل علمي على أنهم يلعبون دورا في انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الانتقال عبر البشر هو الطريقة الرئيسية لنشر المرض.



وحول القط، بين المعهد أن القط ومالكيه في حالة تحسن. (أنسامد).



