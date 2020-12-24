اندريوني:ضرورة التباعد الاجتماعي ليلة العيد

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - طالب ماسيمو اندريوني المدير
العلمي للجمعية الايطالية للامراض المعدية (سيميت) طالب الايطاليين
بالتقدم للحصول علي التطعيم الخاص بفيروس كورونا و الذي سيبدأ يوم
28 ديسمبر .
و فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها في ليلة العيد 25 ديسمبر
..اوصي بالتباعد الاجتماعي و الجلوس علي مسافات تصل الي متر بين
الافراد حول مائدة الطعام و الحرص علي تهوية المكان و الا يجلس
الاطفال لفترات طويلة بالقرب من الاجداد كما هي العادة في الاعياد.
و اكدانه سيتم بدء حملة تطعيم ضخمة علي مستوي البلاد حتي يمكن الحد
من عدد الوفيات المتزايد في البلاد.