اندريوني:ضرورة التباعد الاجتماعي ليلة العيد

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - طالب ماسيمو اندريوني المدير العلمي للجمعية الايطالية للامراض المعدية (سيميت) طالب الايطاليين بالتقدم للحصول علي التطعيم الخاص بفيروس كورونا و الذي سيبدأ يوم 28 ديسمبر .



و فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها في ليلة العيد 25 ديسمبر ..اوصي بالتباعد الاجتماعي و الجلوس علي مسافات تصل الي متر بين الافراد حول مائدة الطعام و الحرص علي تهوية المكان و الا يجلس الاطفال لفترات طويلة بالقرب من الاجداد كما هي العادة في الاعياد.



و اكدانه سيتم بدء حملة تطعيم ضخمة علي مستوي البلاد حتي يمكن الحد من عدد الوفيات المتزايد في البلاد.



