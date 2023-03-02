إيطاليا:عقاقير جديدة للسمنة بدءاً من عمر 12 سنة

(أنسامد) - مارس 2 - روما - في إيطاليا، يعاني ما يقرب من 10٪ من الأطفال من السمنة (حوالي 700000 تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و15 عامًا)، من بينهم أكثر من 150.000 طفل يعانون من السمنة المفرطة.



وأكدت الجمعية الإيطالية لطب الأطفال والغدد الصماء والسكر، أن الخيار الأول هو تبني أسلوب حياة صحي، مع التغذية الصحيحة والنشاط البدني المنتظم، ولكن عندما لا يكون ذلك كافيًا، بدءًا من سن 12 عامًا عند الأطفال الذين يعانون من السمنة، فمن الممكن استخدام الأدوية لفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض متعلقة بالوزن الزائد.



وأشارت الجمعية، إلي أنه تم ترخيص اثنين فقط من الأدوية المضادة للسمنة للأطفال في إيطاليا، أحدهما أُجيز استخدامه في شهر ديسمبر الماضي. (أنسامد).



