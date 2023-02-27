إيطاليا : حالات التبرع بالأعضاء تسجل رقما قياسيا

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - سجلت حالات التبرع بالأعضاء رقما قياسيا في إيطاليا في عام 2022، وارتفعت بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة حالات التبرع بالأعضاء في جزيرة سردينيا، والتي جاءت في المرتبة الثالثة بين المناطق الإيطالية ب66% مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 59%.



وبينما لا يزال هناك 30% من المواطنين يرفضون التبرع بالأعضاء، فإن هذه النسبة تنخفض في سردينيا لتبلغ حوالي 22%، وذلك وفقا للبيانات التي نشرت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأول للتبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء والأنسجة، الذي تم إقراره بقانون في نوفمبر 2022.



وقال مدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء ماسيمو كارديلو : إن نظام زراعة الأعضاء ينمو باستمرار، وقد تغلب على الصعوبات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بشكل أفضل مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى.



وأضاف : خلال الأشهر الأولى من عام 2023، كانت هناك بيانات جيدة بشأن زيادة عمليات زراعة الأعضاء بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه مع ذلك، يجب ألا ننسى الصعوبات ويجب أن نعمل على تعريف المواطنين بإمكانية الموافقة على التبرع بالأعضاء عند تجديد بطاقة هويتهم. (أنسامد).



