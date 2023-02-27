إيطاليا : حالات التبرع بالأعضاء تسجل رقما قياسيا

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - سجلت حالات التبرع بالأعضاء رقما
قياسيا في إيطاليا في عام 2022، وارتفعت بنسبة 3.7% مقارنة بالعام
السابق، مع زيادة حالات التبرع بالأعضاء في جزيرة سردينيا، والتي
جاءت في المرتبة الثالثة بين المناطق الإيطالية ب66% مقارنة
بالمعدل الوطني البالغ 59%.
وبينما لا يزال هناك 30% من المواطنين يرفضون التبرع بالأعضاء، فإن
هذه النسبة تنخفض في سردينيا لتبلغ حوالي 22%، وذلك وفقا للبيانات
التي نشرت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الأول للتبرع بالأعضاء
وزراعة الأعضاء والأنسجة، الذي تم إقراره بقانون في نوفمبر 2022.
وقال مدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء ماسيمو كارديلو : إن نظام
زراعة الأعضاء ينمو باستمرار، وقد تغلب على الصعوبات المرتبطة
بتفشي فيروس كورونا بشكل أفضل مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى.
وأضاف : خلال الأشهر الأولى من عام 2023، كانت هناك بيانات جيدة
بشأن زيادة عمليات زراعة الأعضاء بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي،
مشيرا إلى أنه مع ذلك، يجب ألا ننسى الصعوبات ويجب أن نعمل على
تعريف المواطنين بإمكانية الموافقة على التبرع بالأعضاء عند تجديد
بطاقة هويتهم. (أنسامد).