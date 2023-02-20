إيطاليا تحتفل باليوم الوطني للرعاية الصحية و الاجتماعية

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - تحتفل إيطاليا باليوم الوطني للعاملين بمجال الرعاية الصحية و الاجتماعية والمجال التطوعي تحت شعار "معا نضمن صحة الجميع" انطلقت الاحتفالات بجامعة سان توماسو داكوينو البابوية في روما علي شرف ما يقرب من 500 حالة وفاة بين المهنيين الصحيين والاجتماعيين خلال جائحة كوفيد-19 غير المصابين بالعدوي في هذا المجال و الذي يبلغ عددهم 474000 مصاب .



وتعتبر هذه الذكري الثالثة للاحتفال بهذا اليوم الذى تأسس تخليداً لذكري من دفعوا حياتهم ثمناً للعمل بمجال الطواريء وتكريماً للعمل و روح التضحية التي اظهرها الاطباء و القائمين علي الرعاية الصحية خلال فترة الوباء. (أنسامد).



