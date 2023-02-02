البحث السريري يستفيد منه 40 ألف مريض إيطالي سنويًا

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - في كل عام ، يستفيد 40.000 مريض إيطالي من التجارب السريرية ويتم استثمار 750 مليون يورو في الابحاث حالياً.



أكد اتحاد أطباء القلب والأورام وأطباء الدم في اجتماع نظم لتسليط الضوء على التشريع الجديد انه بفضل توافق البلاد مع اللوائح الأوروبية الجديدة بشأن التجارب السريرية، ستكون إيطاليا قادرة على البقاء "على القمة" في هذا القطاع.



وتتعلق معظم قرارات الابحاث بالأورام وأمراض الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ". لذلك ، هناك حوالي 40 ألف مواطن يشاركون في التجارب السريرية كل عام، ويمكنهم الاستفادة من العلاجات المبتكرة قبل توفرها بوقت طويل، وبالتالي من فرص أكبر للشفاء.



اعتبارًا من اليوم، يجب تقديم جميع التجارب وفقًا للمعايير الجديدة التي وضعتها اللائحة الأوروبية 536 لعام 2014، والتي نسقت عملية التقييم والترخيص للدراسة السريرية التي أجريت في العديد من الدول الأعضاء.



وقد تكيفت إيطاليا بعد تأخيرات طويلة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي بفضل المراسيم الأربعة التي وقعها وزير الصحة في 30 يناير 2023، كما تم تخفيض عدد لجان الأخلاقيات الإقليمية إلى 40 مما يضمن استقلالية الدراسات وغياب تضارب المصالح. (أنسامد).



