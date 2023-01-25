إيطاليا:6 ملايين مريض كلي وعجز 350 متخصص

(أنسامد) - يناير 25 - روما - أعلن مؤتمر امراض الكلي تحت رعاية مؤسسة الكلي الايطالية ان هناك ما يقرب من 6 مليون ايطالي مصابون بامراض الكلي ويتزايدون مع زيادة الاعمار لاكثر من 75 عاماً بالاضافة الي عجز كبير في المتخصصين بهذا المجال يصل الي 350 طبيب متخصص.



ويشير المؤتمر الي انتشار حالات الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري.



ويؤكد ان المريض الذي يتم الاعتناء به جيدًا في العيادة الخارجية لديه العديد من الاحتمالات لمنع أو تأخيرغسيل الكلى وهذا يجنب المريض إزعاج الذهاب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع" لغسيل الدم "ويوفر الموارد والمصاريف.



ويوضح ماسيمو موروسيتي ، رئيس مؤسسة الكلي الايطالية "دينا حوالي 2800 طبيب كلى في الخدمة في إيطاليا في مجال الصحة العامة ، وعجزاً لا يقل عن 350 طبيبًا.



قال ان 2000 عملية زراعة كلي تتم سنوياً في إيطاليا بالاضافة الي 6500 حالة مازالت علي قائمة الانتظار. (أنسامد).



