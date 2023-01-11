انخفاض حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في إيطاليا

(أنسامد) - يناير 11 - روما - تستمر حالات الإصابة بالإنفلونزا في الانخفاض في إيطاليا، حيث سجلت حوالي 719 ألف حالة في الأسبوع الممتد في الفترة من 26 ديسمبر 2022 وحتى الأول من يناير 2023، بإجمالي 6.8 مليون حالة منذ بدء المراقبة الصحية في منتصف شهر أكتوبر.



خلال الأسبوع 52 من عام 2022، بلغ متوسط حالات الإصابة بالإنفلونزا ;;12.2 حالة لكل ألف نسمة مقارنة بـ 13.7 حالة لكل ألف نسمة في الأسبوع السابق، وذلك وفقا تقرير المراقبة الصادر عن المعهد العالي للصحة.



تراجعت حالات الإصابة بالإنفلونزا في جميع الفئات العمرية، باستثناء كبار السن حيث تم تسجيل زيادة طفيفة. ومع ذلك، فإن معظم حالات الإصابة كانت بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث تبلغ نسبة الإصابة 34.6 حالة لكل ألف نسمة، مقارنة مع 42.2 في الأسبوع السابق. (أنسامد).



