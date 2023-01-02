مستشفى سانتانا في تورينو الأول في عدد الولادات بإيطاليا

(أنسامد) - يناير 2 - روما - تأكد أن مستشفى سانتانا في تورينو هو الأول في إيطاليا ومن بين الأوائل في أوروبا من حيث عدد الولادات خلال عام 2022.



وكانت هناك 6414 حالة ولادة في مستشفى سانتانا التابع لمستشفى سيتا ديلا سالوت في تورينو، منها 97٪ ولادات فردية و 170 لتوائم ثنائية و3 لتوائم ثلاثية لما مجموعه 6590 ولادة.



تبلغ النسبة الإجمالية للولادات القيصرية حوالي 31٪، وهي مستقرة مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لبيانات المعهد العالي للصحة الايطالية.



من جهة أخرى، تشير بيانات عام 2022 من مستشفى ماريا فيتوريا إلى أن عدد المواليد بلغ 968، منهم 11 توائم (51.5٪ ذكور)، (48.5٪ إناث).



بالإضافة إلى ذلك ، تمت مساعدة 178 طفلاً حديثي الولادة في العناية المركزة لحديثي الولادة، من بينهم 63 من مستشفيات أخرى.



أخيرًا، في مستشفى مارتيني عام 2022، وُلد 715 منهم (362 فتاة و 353 فتى). (أنسامد).



