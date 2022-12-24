إميليا رومانيا تتصدر المناطق الإيطالية في الرعاية الصحية

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - احتلت منطقة إميليا رومانيا المرتبة الأولى في تصنيف مؤسسة "جيمبي" الطبية الإيطالية للأبحاث فيما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية التي تقدمها المناطق الإيطالية.



وسلط تقرير مؤسسة "جيمبي"، الذي استند إلى تحليل أداء الأقاليم الإيطالية حول مستويات الرعاية الأساسية المقدمة ومجموعة واسعة من العوامل خلال الفترة من 2010-2019، الضوء على الاختلافات الكبيرة الموجودة بين أجزاء مختلفة من إيطاليا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.



حققت إميليا رومانيا أفضل أداء بين المناطق الإيطالية، مع تلبية 93.4% من المعايير الخاصة بمستويات الرعاية الأساسية، وجاءت توسكانا في المرتبة الثانية (91.3%)، وفينيتو في المرتبة الثالثة (89.1%)، فيما جاءت بييمونتي في المرتبة الرابعة (87.6%) ولومبارديا في المرتبة الخامسة (87.4%). وجاءت سردينيا في المرتبة الأخيرة بنسبة 56.3%. (أنسامد).



