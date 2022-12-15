إيطاليا..امرأة تستعيد نظرها بقرنية "اصطناعية"

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - استعادت امرأة تبلغ من العمر 76 عاماً نظرها بعد اصابتها بالعمى منذ خمس سنوات دخلت المرأة مستشفى سانت اورسولا في بولونيا حيث كانت تعاني من مرض خطير في العين أدى إلى إصابتها بالعمى لمدة 5 سنوات، وتمكنت من الشفاء بنسبة ستة أعشار في عين واحدة بفضل عملية جراحية استغرقت نصف ساعة، لم يتم إجراؤها من قبل في إيطاليا، وهي الحالة المائة في العالم.



وأجرى عملية الزرع لويجي فونتانا، مدير طب العيون في المستشفي باستخدام طرف اصطناعي بطاني مصنوع من مادة بوليمرية تشبه البلاستيك.



وقال فونتانا إنها ليست عملية زرع قرنية من متبرع، ولكن باستخدام نوع من العدسات اللاصقة الصغيرة تلتصق بالجدار الداخلي للقرنية.



(أنسامد).



