روما: تتبع مرضى سرطان العلاج الاشعاعي بالبيت

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - ظهر مشروع " كيت 2.0 "(كيب ان تاتش) لمراقبة المرضى الذين يخضعون لعلاج السرطان في المنزل من برنامج العلاج الاشعاعي المتقدم التابع لمؤسسة جيميلي بولي كلينك فونديشن في روما.



تتضمن المبادرة إنشاء شبكة مساعدة تتيح، من خلال استغلال خدمة مخصصة للطب عن بعد، "إنترنت الأشياء (IoT)" وتطبيقات الهاتف المحمول، متابعة المريض في المنزل وتحديد المواقف الأكثر خطورة، والحصول على المعلومات اللازمة لذلك.



يمثل مشروع "كيت 2.0 " أي "دعنا نبقى على اتصال" امتداداً لمشروع "كيت 1" الذي تم تفعيله في مارس 2020 ، في بداية الوباء، مع تنفيذ استشارة عن بعد وهو نظام يستخدم الزيارات التليفزيونية مما جعل من الممكن الحفاظ على اتصال متخصص مباشر مع المرضى وأطباء الأسرة أثناء الإغلاق. يمكن للمريض التواصل مع طبيب العلاج الاشعاعي بفضل ساعة ذكية شخضية متصلة بالتطبيق يمكنه من خلاله مراقبة القلب والانشطة والسعرات الحرارية واستقبال الصور للتحقق من حالة المنطقة التي تخضع للعلاج الاشعاعي. (أنسامد).



