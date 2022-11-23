ايطاليا: اطلاق حملة "معاً ضد الفيروس المخلوي التنفسى"

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - اطلقت شركة سانوفي حملة "معاً ضد الفيروس المخلوي التنفسى"لتوعية الاباء والأمهات حول هذا الفيروس الذي ينتشر جنباً إلى جنب مع الانفلونزا الموسمية ويؤدي إلى دخول عدد كبير من الرضع والأطفال للمستشفيات .



وتعمل الحملة الاعلامية بالاشتراك مع مع الجمعية الإيطالية لطب الأطفال والجمعية الإيطالية لطب حديثي الولادة والجمعية الإيطالية للنظافة والصحة العامة على مساعدة الأسر على منع العدوى والتعرف على أعراض هذا المرض الذي يضرب الجهاز التنفسي للأطفال الأقل من عام.



ويعد الفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصبة الهوائية والالتهاب الرئوي، وهما من الأمراض التي يمكن أن تتطور إلى أشكال حادة خاصة وانه لا يوجد تطعيم له للآن.



ومن بين الأطفال المصابين بالفيروس، يحتاج أكثر من 1 من كل 5 إلى مساعدة طبية بينما يحتاج أكثر من 2 من كل 100 إلى دخول المستشفى، وغالبًا حتى في العناية المركزة.



وتدار الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت، وأيضًا في المنطقة، وذلك بفضل المواد الإعلامية الموزعة في عيادات الأطفال ومراكز التطعيم.



وتؤكد الحملة على عدة إجراءات وقائية مثل غسل اليدين واستخدام المناديل التي يمكن التخلص منها واستخدام الاقنعة وعزل الطفل المصاب لتجنب انتشار العدوي. (أنسامد).



