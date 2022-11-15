مشفي سان رافاييل: أطلس 2030 للأطفال المصابين بالشلل الدماغي

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - ظهر إلى النور ما يطلق عليه اسم أطلس 2030 وهو أول هيكل خارجي يمكن ارتداؤه وقابل للاستخدام في سن الأطفال لإعادة تأهيل مسيرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنوات المصابين بالشلل الدماغي، والتأخر النخاعي (آفات الحبل الشوكي حتى الفقرة C4)، وضمور العضلات والاعتلال العضلي والأمراض العصبية والعضلية المختلفة.



يقع الأطلس الوحيد الموجود في إيطاليا في مشفي سان رافاييلو في روما وتم الكشف عنه للجمهور.



وأوضحت كلوديا كوندولوتشي، رئيس قسم الأطفال وإعاقات النمو أن نجاح هذا الكشف لدي البالغين قادنا إلى تقييم إمكانية استخدامه أيضًا في إعادة تأهيل الأطفال وأضافت أن معظم الأطفال الذين استخدموه بالفعل لم يكونوا قد مشوا بشكل مستقل أمن قبل.



وقالت إن الطفل يمكنه القيام بذلك ويمكنه أيضًا القيام بأنشطة مختلفة مثل ركل الكرة والرسم مشيرة إلى أن كل هذا" له تأثير مهم جدًا على المجال المعرفي والعاطفي والاجتماعي للطفل والأسرة ".



(أنسامد).



