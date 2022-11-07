معظم الإيطاليين يعرفون القليل عن سرطان الرئة

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - كشفت دراسة مسحية ايطالية أن 67% من الإيطاليين يقولون إنهم يعرفون القليل أو لا يعرفون شيئًا عن مرض سرطان الرئة ، بينما يعتقد 9 من كل 10 أشخاص أنه من المهم تنفيذ حملات توعية تستهدف جميع السكان.



ويتم تشخيص سرطان الرئة كل عام لدى 41000 شخص في إيطاليا مصاب بالمرض، وهو ثالث أكثر الأورام انتشارًا في البلاد.



ولمعالجة الفجوات التي تم اكتشافها في مسار تشخيص وعلاج المرض، تم إطلاق مشروع Breathink، وهو مشروع مبتكر تروج له شركة أسترازينيكا.



في السنوات الأخيرة، تم إحراز تقدم كبير في مكافحة سرطان الرئة، من تقنيات التشخيص إلى آفاق العلاج.



وقالت سيلفيا نوفيلو، رئيسة جمعية "نساء ضد سرطان الرئة في أوروبا" : يمكن للمريض اليوم الاعتماد على زيادة آفاق العلاج، ولكن تظهر الحاجة إلى تحليل احتياجات جديدة تمامًا.



لهذا السبب، يشمل المشروع مرحلة للاستماع والمناقشة، والتي تضمنت لجنة مكونة من أطباء الأورام والجراحين والمعالجين بالإشعاع وأخصائيي الرئة وعلماء الأحياء الجزيئية وعلماء الأورام النفسيين وجمعيات المرضى.



قالت فرانشيسكا باتارنيلو، نائبة رئيس قسم التسويق في أسترازينيكا، إن أهداف المشروع تتمثل في ضمان الوصول إلى مسارات التشخيص المبكر وضمان مسار علاجي مناسب لمرضى سرطان الرئة. (أنسامد).



