إيطاليا:إنذار تسمم غذائي بالليستيريا في العديد من المناطق

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - تم إطلاق إنذار التسمم الغذائي بببكتيريا الليستيريا في العديد من المناطق الإيطالية بسبب مجموعة من نقانق الدجاج التي ورد أنها تحتوي على الحشرة.



وقالت وزارة الصحة إن "التحذير لا يزال مرتفعا في أعقاب ارتفاع الحالات السريرية لمرض الليستريا الغذائي المسجل في عدة مناطق إيطالية بسبب التلوث ببكتيريا الليستريا".



وقالت الوزارة إن تحقيق كشف عن وجود علاقة بين بعض الحالات السريرية ووجود البكتيريا في قطع الدجاج التي تنتجها شركة Agricola Tre Valli.



تم تأكيد وجود سلالة Listeria ST 155 أيضًا من خلال أخذ العينات الذي تم إجراؤه في المصنع.



وقد اتخذت الشركة جميع الخطوات لحماية الجمهور من خلال سحب الدُفعات التي جاءت إيجابية ، وتطبيق مبدأ الحد الأقصى من الاحتياط ، وكذلك سحب جميع الدفعات التي تم إنتاجها قبل 12 سبتمبر من هذا العام.



هذا، وتتواصل التحقيقات أيضًا في منتجات أخرى قد تكون مرتبطة بالحالات البشرية لمرض الليستريات وهي نوع من البكتيريا المسببة للأمراض التي تسبب عدوى ليستريات. وهي بكتيريا لاهوائية اختيارية ، قادرة على البقاء على قيد الحياة في وجود أو عدم وجود الأكسجين.



ويمكن أن تنمو وتتكاثر داخل خلايا المضيف وهي واحدة من أكثر مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء فتكًا: 20 إلى 30 ٪ من عدوى الليستريات المنقولة بالغذاء في الأفراد المعرضين لخطر كبير قد تكون قاتلة.



وفي الاتحاد الأوروبي، يتبع داء الليستريات اتجاهًا تصاعديًا بدأ من عام 2008 ، مما تسبب في 2161 حالة مؤكدة و 210 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في عام 2014 ، بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2013. كما أن معدلات وفيات داء الليستريات أعلى في الاتحاد الأوروبي من مسببات الأمراض الأخرى المنقولة بالغذاء. (أنسامد).



