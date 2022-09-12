الجمعية الأوروبية للأورام تقدم علاج لسرطانات الرئة المتقدمة

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - أكدت نتائج الدراسات الجديدة المقدمة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام أن سرطان الرئة أصب أقل رعباً من ذي قبل بعد السيطرة عليه بفضل استخدام جزيئ من العلاج الممناعي (بيمبروليزوماب )مع العلاج الكيميائي.



يشارك في المؤتمر المنعقد في باريس أكثر من 25000 طبيب أورام من جميع أنحاء العالم للتباحث حول العلاجات المستهدفة الجديدة لسرطان الرئة والتي أثبتت فعاليتها على المدى الطويل وتهدف الحفاظ على حياة المريض والذي يزداد بشكل كبير بالنسبة للأشكال المنتشرة أو الأكثر مقاومة.



وقد أكد الأطباء أن العلاج المستحدث قد قلل من خطر الوفاة بنسبة 40٪ وبعد خمس سنوات زاد معدل البقاء على قيد الحياة بمقدار الضعف مقارنةً بالعلاج الكيميائي وحده (22 شهرًا مقابل 10.6 شهرًا).



قال فيليبو دي مارينيس ، مدير قسم أورام الصدر بالمعهد الأوروبي لطب الأورام في ميلانو، إن نتائج دراسة ADAURA "غير مسبوقة، وتضمنت العديد من المزايا وأهمها تقليل خطر الانتكاس أو الوفاة متساوية إلى 73٪ من سكان العالم والبقاء على قيد الحياة بدون أمراض لمدة خمس سنوات ونصف، أمران مهمان حقًا ويحددان معيارًا جديدًا للرعاية ، في مواجهة التحمل الممتاز للبروتوكولات المطبقة ". (أنسامد).



