باركنسون ، مسابقة السباحة في مضيق ميسينا لتمويل الأبحاث

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - قام فريق مكون من عدة أشخاص مصابين بمرض باركنسون وأفراد من أسرهم وأطباء أعصاب لتحدي مياه مضيق ميسينا في النسخة الثالثة من مبادرة "السباحة من أجل باركنسون" ، وهي مبادرة لجمع التبرعات للبحوث نظمتها مؤسسة ليمب.



باركنسون أونلس برعاية الاتحاد الإيطالي للسباحة والاتحاد الإيطالي للسباحة البارالمبية.



سيشهد الحدث مشاركة 30 شخصًا في سباق تتابع للسباحة في المنطقة الممتدة من كابو بيلورو إلى كانيتلو.



لهذا السبب تقوم مؤسسة ليمب ، بمناسبة اطلاق المبادرة بجمع الأموال من خلال منصة خاصة للتمويل حيث سيتم استخدام التبرعات لدعم مشروع بحث إيطالي متعدد المراكز حول العلاجات المتقدمة لمرض باركنسون.



قال ليوناردو لوبيانو ، رئيس مؤسسة ليمب لمرض باركنسون أونلس : يريد برنامج " العوم من اجل باركينسون" أيضًا تسليط الضوء على فوائد النشاط البدني للمرضى حيث أظهرت العديد من الدراسات أن التمرينات فعالة للأشخاص المصابين بمرض باركنسون لأنها يمكن أن تحسن وتؤخر تطور الأعراض المتعلقة بالمهارات الحركية". (أنسامد).



