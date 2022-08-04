التصلب المتعدد: اعتماد وثيقة تتكيف مع الواقع الإيطالي

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - أعلنت الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب عن نشر المعهد العالي للصحة في إيطاليا لأول إرشاداتها حول التصلب المتعدد، والتي تم تطويرها في السنوات الأخيرة من قبل مجموعة عمل متعددة التخصصات تتألف من 19 متخصصًا وممثلين عن 10 جمعيات علمية وممثل عن الجمعية الإيطالية لمرض التصلب العصبي المتعدد، بالتنسيق المنهجي لمؤسسة جيمبي.



ضمت مجموعة العمل جميع المهنيين المشاركين في إدارة مرض التصلب العصبي المتعدد، مع الأخذ في الاعتبار، في تكوين الفريق، معرفة الأفراد المتخصصين بالمرض، ومهنيتهم;;، ودورهم المؤسسي، وإمكانية إدارة أي تضارب في المصالح.



استندت الوثيقة التي نشرها المعهد على المبادئ التوجيهية التي وضعها المعهد الوطني للصحة والتميز السريري، وفيما يتعلق بالعلاج، من قبل المفوضية الأوروبية للعلاج والبحث في التصلب المتعدد/ والأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب، ولكن تم تكييفه بالكامل مع الواقع الإيطالي وتحديثه على أساس أحدث المنشورات حول هذا الموضوع.



يقول البروفيسور ألفريدو بيرارديلي، رئيس الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب: "لقد تم تحقيق نتيجة ممتازة من جمعية طب الأعصاب على وجه التحديد في ضوء يوم علم الأعصاب الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء إيطاليا في 22 سبتمبر".



وكان الهدف النهائي هو توحيد سلوك أولئك الذين يتعاملون مع مرض التصلب العصبي المتعدد في جميع أنحاء البلاد، وتقديم مؤشرات دقيقة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل زيادة تحسين المساعدة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض. (أنسامد).



