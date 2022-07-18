ارتفاع معدلات عودة الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - بلغت معدلات عودة الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 11.7% من إجمالي عدد الحالات المسجلة في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغت 10.8% من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس.



يسلط تقرير مخاطر عودة الإصابة بفيروس كورونا بدءًا من 6 ديسمبر 2021 (التاريخ المرجعي لبدء انتشار متحور أوميكرون)، الضوء على زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس.



في الفترة من 24 أغسطس 2021 إلى 13 يوليو 2022، تم تسجيل 757 738 حالة عودة إصابة بفيروس كورونا، أي ما يعادل 4.9% من إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المعهد العالي للصحة.



وأوضح التقرير أن فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فترة انتشار أوميكرون (أي اعتبارا من 3 يناير) بلغت 86% مع التطعيم بجرعة معززة.



وبلغ معدل الوفيات بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، في الفترة من 20 مايو إلى 19 يونيو لغير الملقحين 10 حالات وفاة لكل 100000 نسمة، أي أعلى بحوالي سبع مرات عن أولئك الذين تم تطعيمهم بدورة كاملة خلال مدة تقل عن 120 يومًا. (أنسامد).



