كوفيد-19-إيطاليا: الحالات في ازدياد

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - يعقد مسئولوين من وزارتي العمل والصحة في إيطاليا اجتماعاً فنياً مع المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل وهو مؤسسة قانونية إيطالية تشرف عليها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، لتقييم بروتوكولات التأمين ضد وباء كورونا في أماكن العمل في الوقت الحالي حيث مازال سارياً وسيظل مثل فرض ارتداء القناع في الأماكن المغلقة.



ويشير خبراء الصحة الإيطالية إلى زيادة انتشار المرض بالعدوى وليس بزيادة حالات الوفاة ويتوقعون زيادة الأعداد في الموجة القادمة لأوميكرون 5.



وأكدوا أن المعدل الأسبوعي كان 310 حالة لكل 100الف إلا أنه قفز الأسبوع الماضي إلى 504.



وفقاً للإحصاءات وصل عدد المرضي الإيجابيين للمرض خلال الاربع وعشرين ساعة الأخيرة ألي 733440 بزيادة نحو 30 الف في يوم واحد.



(أنسامد).



