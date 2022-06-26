ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - ارتفع مؤشر انتشار العدوى بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 1 للمرة الأولى خلال شهرين ونصف، وذلك وفقًا لأحدث تقرير مراقبة فيروس كورونا الصادرعن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة.



وقد ارتفع مؤشر انتشار العدوى إلى 1.07 خلال الفترة من الأول إلى 14 يونيو، مقارنة بـ 0.83 في تقرير الأسبوع السابق. يشير مؤشر انتشار العدوى أكثر من 1 إلى أن الوباء في مرحلة التوسع. كانت آخر مرة تجاوز فيها هذا المستوى في 8 أبريل، عندما بلغ المؤشر 1.15.



وذكر التقرير الذي صدر الجمعة أن معدل الإصابة بفيروس كورونا سجل 504 حالات لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 17 إلى 23 يونيو، مسجلا زيادة بنسبة 62% مقارنة ب 310 حالات في الأسبوع السابق.



وأضاف التقرير أن نسبة أسرة العناية المركزة في إيطاليا التي يشغلها مرضى فيروس كورونا بلغت 2.2% في 23 يونيو، مقابل 1.9% في 16 يونيو، منوها أن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى كوفيد في المستشفيات العادية ارتفعت من 6.7% إلى 7.9%. (أنسامد).



