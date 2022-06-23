إيطاليا -كوفيد-19-أطفال :الإصابات تضاعفت في أسبوع

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - أظهر المسح الأسبوعي لحالات كوفيد-19 أنه على الرغم من محدودية الإصابات إلا ان الحالات الإيجابية تضاعفت بين الأطفال.



والمرضى هم في الغالب من الأطفال الصغار (الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 6 أشهر والذين تضاعف عددهم في الأسبوع ثلاث مرات تقريبًا من 5 إلى 14 مريضًا) .



وفي الوقت نفسه، يبدو منحنى الاستشفاء من كوفيد-19 للبالغين مسطحًا. بعد التباطؤ التدريجي في الأسابيع السابقة، أظهر مسح 21 يونيو توقف هذا الانخفاض والاستقرار الكبير.



في حالة الإنعاش ، يعاني 100٪ من الملقحين من أمراض أخرى، بينما تلقى 27٪ فقط من الأشخاص الضعفاء الجرعة الرابعة.



و يُظهر التحليل الجغرافي لدخول المستشفيات أن المنحنى في الجنوب يستمر في الانخفاض (-8.8٪)، وفي الشمال هناك ارتفاع طفيف للغاية (2.1٪)، بينما في الوسط، عكس اتجاهه ونما بنسبة (10.8) ٪).



(أنسامد).



