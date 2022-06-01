بداية من نابولي:بعثة بحرية في المتوسط لدراسة الأمراض النادرة

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - يبدا قاربان بحريان رحلة علمية من ميناء توري انونزياتا في نابولي في الفترة من 6 يونيو الي 7 يوليو مرورا بمراحل عدة حتى بلوغ ميناء مارسيليا، سيكون كل منها فرصة لجمع المعلومات واطلاق المبادرات للتوعية حول موضوع الأمراض النادرة.



ويتبني هذا المشروع الإدارة العامة لحماية الصحة ومركز تنسيق الأمراض النادرة في منطقة كامبانيا بالتعاون مع جامعة كامبانيا "لويجي فانفيتيلي" ووفد الرابطة البحرية الإيطالية في توري أنونزياتا وبدعم من مؤسسة موتوري سانيتا.



يذكر أن عدد الأمراض النادرة المعروفة يتراوح بين 7000 و8000 ، لكنه رقم ينمو مع تقدم العلم، وعلى وجه الخصوص، مع تقدم البحث الجيني.



ويبلغ عد المصابين بالأمراض النادرة نحو 6 إلى 8٪ من السكان، وملايين الأشخاص في إيطاليا وحتى عشرات الملايين في جميع أنحاء أوروبا. (أنسامد).



