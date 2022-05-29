إيطاليا : أول حالة لجدري القرود في ليجوريا لإمرأة شابة

(أنسامد) - مايو 29 - روما - أصيبت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما بجدري القرود، لتصبح أول إصابة في مدينة ليجوريا - شمال غرب إيطاليا - بعد عودتها من جزر الكناري يوم الاثنين الماضي.



ويعتقد أن المرأة تمثل الحالة الإيطالية العاشرة أو الحادية عشرة للجدري، فيما ترتبط عدة حالات بجزر الكناري.



وقال وكيل وزارة الصحة، أندريا كوستا، يوم الجمعة، إن إيطاليا لديها نحو خمسة ملايين جرعة من اللقاح الفعال ضد جدرى القرود وهي مستعدة لاحتمالية زيادة العدوى في نهاية المطاف، مؤكدا أن المرض مختلف تماما عن COVID-19.



وأضاف كوستا لتلفزيون Rai : " قال المعهد العالي للصحة (اي اس اس) إن لدينا بالفعل خمسة ملايين جرعة متاحة، لذلك نحن مستعدون للمضي قدما اذا دعت الحاجة. ويجب أن نقول بوضوح إننا لا نواجه حالة طارئة مع جدرى القرود". (أنسامد).



