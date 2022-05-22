إيطاليا : إرتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود إلى ثلاث

(أنسامد) - مايو 22 - روما - قالت هيئة الصحة الإقليمية في لاتسيو بإيطاليا، الجمعة، إن حالات الإصابة بمرض جدري القرود في إيطاليا ارتفعت إلى ثلاث حالات. وأضافت أنهم يعالجون جميعا في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، مشيرة إلى أن الحالتين الأخيرتين مرتبطتان بالحالة صفر.



وقد تم التعرف على أول حالة إصابة بجدري القرود في إيطاليا لرجل عاد من إقامته في جزر الكناري وظهرت عليه أعراض الجدري أثناء علاجه في مستشفى أومبرتو الأول في روما، حسبما أفادت مصادر يوم الخميس.



الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في عام 1958 عندما حدث إنتشار لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات القرود المخصصة للبحث، ومن هنا جاء اسم "جدري القرود". وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الجهود المكثفة للقضاء على الجدري. (أنسامد).



