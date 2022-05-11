2 مليون طفل إيطالي يعانون من مشاكل عقلية

(أنسامد) - مايو 11 - روما - كشفت الجمعية الإيطالية للطب النفسي والعصبي للأطفال والمراهقين (SINPIA) يوم الثلاثاء إن مليوني طفل وشاب إيطالي تقل أعمارهم عن 17 عاما يعانون من مشاكل عقلية.



وأشارت SINPIA إن عدد الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون خدمات الطب النفسي قد تضاعف في 10 سنوات، مشيرة إن الاتجاه قد تزايد منذ بداية جائحة كوفيد -19.



وقالت رئيسة الجمعية السابقة أنتونيلا كوستانتينو، مديرة الوحدة التشغيلية للطب النفسي والعصبي للأطفال والمراهقين في مستشفى "ماجيوري" في ميلانو، "إن تضاعف الاضطرابات النفسية لدي الشباب هو بالتأكيد تعبير عن إتجاه موجود بالفعل في السنوات العشر الماضية، لكن الوباء أظهر كيف أن انخفاض الاهتمام الجماعي بالاحتياجات النفسية للأطفال والمراهقين قد يكون له عواقب وخيمة على صحتهم العقلية ونموهم الشامل خاصة بالنسبة لأولئك الذين أظهروا بالفعل نقاط ضعف ". (أنسامد).



