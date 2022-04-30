إيطاليا : إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة حتى منتصف يونيو

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أن إرتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المغلقة سيظل إلزاميا حتى 15 يونيو، وكذلك في وسائل النقل العام المحلية ووسائل النقل العام للمسافات الطويلة، وفي دور السينما والمسارح والصالات الرياضية.



وأضاف سبيرانزا خلال مؤتمر أنه سيوقع قريباً على مرسوم يقضي بتمديد إرتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المغلقة.



من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، إنه سيتم التوصية بارتداء الأقنعة الطبية في أماكن العمل فقط، بدون تمييز بين القطاعين العام والخاص.



وتابع : في جميع أماكن العمل الأخرى، ودون تمييز بين القطاعين العام والخاص، يوصى باستخدام الأقنعة الطبية بشدة. (أنسامد).



