إيطاليا: وكالة الأدوية تعتمد لقاحا جديدا ضد المكورات الرئوية

(أنسامد) - مارس 24 - روما - اعتمدت وكالة الأدوية الإيطالية لقاحاً جديداً ضد المكورات الرئوية لمن هم فوق 18 سنة.



وأوصت النشرة الخاصة باللقاح والمدرجة في الخطة الوطنية للوقاية 2017-2019 والتي لا تزال سارية حتى الآن، بإعطاء اللقاح ضد المكورات الرئوية للبالغين لمن هم أكبر من 65 عاماً والأشخاص المعرضين للخطر.



ووفقًا لتقرير نظام مراقبة الأمراض البكتيرية الوبائية لدى المعهد العالي للصحة الإيطالية، في ظل عدم وجود تدابير تهدف إلى تقييد التواصل الاجتماعي واستخدام وسائل الحماية الشخصية، تحدث أكثر من 1500 حالة من الأمراض الوبائية كل عام في إيطاليا مثل التهاب السحايا والالتهاب الرئوي الذي تسببه المكورات العقدية الرئوية (Ipd).



في ديسمبر 2021 ، حصل لقاح المكورات الرئوية المكون من 15 مكافئًا من إنتاج شركة MSD، على موافقة المفوضية الأوروبية للتسويق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج. (أنسامد).



