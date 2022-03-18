إيطاليا:إرتفاع منحني دخول الأطفال المستشفيات الي +48 بالمائة

(أنسامد) - مارس 18 - روما - أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات جيوفاني ميليوري، عن إرتفاع عدد الأطفال المسجلين في المستشفيات في الفترة ما بين 8 و15 مارس .



وقال " تم إدخال المرضى الصغار إلى مستشفيات الأطفال الأربعة وأجنحة الأطفال في المستشفيات الخافرة التي تلتزم زيادة شبكة الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات Fiaso بنسبة 48%".



وأشار إلي أنه بعد شهر من إنخفاض حالات دخول الأطفال أقل من 18 سنة للمستشفيات في مناطق الإصابة بكوفيد-19، عادت الحالات للإرتفاع من جديد " لأن المدارس تعمل كلها ولأن الاطفال هم الفئة التي لم تخضع بشكل كامل للتلقيح، الأمر الذي جعلهم الأكثر عرضة للعدوي مع إنتشار أوميكرون 2 الذي يصيب بشكل خاص غير المطعمين". (أنسامد).



