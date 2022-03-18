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جمال و صحة - صحة
إيطاليا:إرتفاع منحني دخول الأطفال المستشفيات الي +48 بالمائة
    (أنسامد) - مارس 18 - روما - أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات جيوفاني ميليوري، عن إرتفاع عدد الأطفال المسجلين في المستشفيات في الفترة ما بين 8 و15 مارس .

    وقال " تم إدخال المرضى الصغار إلى مستشفيات الأطفال الأربعة وأجنحة الأطفال في المستشفيات الخافرة التي تلتزم زيادة شبكة الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات Fiaso بنسبة 48%".

    وأشار إلي أنه بعد شهر من إنخفاض حالات دخول الأطفال أقل من 18 سنة للمستشفيات في مناطق الإصابة بكوفيد-19، عادت الحالات للإرتفاع من جديد " لأن المدارس تعمل كلها ولأن الاطفال هم الفئة التي لم تخضع بشكل كامل للتلقيح، الأمر الذي جعلهم الأكثر عرضة للعدوي مع إنتشار أوميكرون 2 الذي يصيب بشكل خاص غير المطعمين". (أنسامد).

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