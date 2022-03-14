إيطاليا : انخفاض استهلاك المضادات الحيوية في 2020

(أنسامد) - مارس 14 - روما - بلغ الاستهلاك الإجمالي للمضادات الحيوية في إيطاليا 17.7 جرعة لكل ألف نسمة يوميًا في عام 2020، بانخفاض حاد بلغ 18.2% مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا للبيانات الواردة في التقرير الوطني لعام 2020 حول استخدام المضادات الحيوية، الصادر عن وكالة الأدوية الإيطالية.



وعلى مدار عام 2020، كان مستوى الاستهلاك أقل مما كان عليه في عام 2019، لكن نسبة الانخفاض كانت أكبر في الفترة من أبريل إلى يونيو التي شهدت إغلاق البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، وفي شهر ديسمبر، وهو الشهر الذي تم فيه حظر التنقل بين الأقاليم.



يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات المضادات الحيوية يشكل أكبر، وفقا للتقرير الذي أوضح أن واحد من كل ثلاثة أشخاص تلقى جرعة واحدة على الأقل من المضادات الحيوية خلال العام.



(أنسامد).



