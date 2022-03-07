إيطاليا-كوفيد:أبروتسو، بيدمونت وترينتو تتحول إلى الأبيض

(أنسامد) - مارس 7 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه إعتبارا من اليوم تتحول مدن أبروتسو وبيدمونت وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي إلى اللون الأبيض منخفض المخاطر الخاص بفيروس كوفيد-19 .



كما تشير أحدث البيانات الي ان منطقتي أبروزو وبيدمونت كانتا قد تحولتا من اللون البرتقالي إلي الأصفر منذ 21 فبراير الماضي مما يعني إنخفاض عدد الحالات بنسبة كبيرة. (أنسامد).



