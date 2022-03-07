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جمال و صحة - صحة
إيطاليا-كوفيد:أبروتسو، بيدمونت وترينتو تتحول إلى الأبيض
    (أنسامد) - مارس 7 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه إعتبارا من اليوم تتحول مدن أبروتسو وبيدمونت وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي إلى اللون الأبيض منخفض المخاطر الخاص بفيروس كوفيد-19 .

    كما تشير أحدث البيانات الي ان منطقتي أبروزو وبيدمونت كانتا قد تحولتا من اللون البرتقالي إلي الأصفر منذ 21 فبراير الماضي مما يعني إنخفاض عدد الحالات بنسبة كبيرة. (أنسامد).

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