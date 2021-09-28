ايطاليا-كورونا:بدء تناول جرعة 3 لأكبر من 80 عامًا

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - اعلن وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا بدء التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـكوفيد-19 في ايطاليا لمن هم فوق الثمانينيات والموظفين الصحيين و الاطقم الطبية .



كما أعلن مفوض الطوارئ فرانشيسكو فيجليولو - في إيطاليا انه تم تطعيم 78٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 شخصًا ما يعادل استخدام حوالي 42 مليون جرعة لقاح.



و اشار ان الفئات التي سيتم إعطائها ما يسمى بالجرعة "المنشطة" مفصلة في المنشور الجديد الذي وقعه مدير الوقاية في وزارة الصحة جياني رضا دون المساس بأولوية "تحقيق تغطية تحصين عالية مع استكمال دورات التطعيم المسموح بها حاليًا" ، يُذكر أنه سيكون من الممكن المضي قدمًا في إعطاء جرعات تقوية ثالثة لصالح "الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر ؛ الموظفون و ضيوف المرافق السكنية لكبار السن "و" في وقت لاحق ، يمكن أيضًا تقديم جرعة معززة للمهن الصحية ومشغلي الرعاية الصحية الذين ينفذون أنشطتهم في القطاعين العام والخاص ، في الصيدليات ومحلات الصيدليات والمكاتب المهنية ، بدءًا بالمواضيع تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر أو مصحوبة بأمراض مصاحبة مثل جعلهم عرضة لأشكال COVID-19 الشديدة أو مع مستوى عالٍ من التعرض للعدوى ". (أنسامد).



