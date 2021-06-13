كورونا: الرعاية المبكرة في المنزل تجنب الذهاب للمستشفى

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - كشفت دراسة إيطالية حديثة أن الرعاية المبكرة في المنزل لمرضى فيروس كورونا المستجد يمكن أن تجنبهم الذهاب إلى المستشفى.



تم تطوير الدراسة من قبل معهد ماريو نيغري للأبحاث الدوائية بالتعاون مع مجموعة من الأطباء من مدينتي فاريزي وتيرامو.



في أول يومين أو ثلاثة أيام من الاصابة، يكون الفيروس في فترة الحضانة، ولا تظهر أية أعراض على الشخص المصاب. وخلال 4-7 الأيام التالية، تزداد شدة الفيروس، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض الأولى.



يمكن أن يساعد التدخل في هذه المرحلة والبدء في العلاج في المنزل مثلما يحدث مع أي عدوى تنفسية أخرى، حتى قبل توفر نتائج المسحة، في تسريع الشفاء وتقليل الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.



أُجريت الدراسة على عينة شملت 90 مريضًا تظهر عليهم أعراض كورونا بشكل خفيف، تم علاجهم في المنزل من قبل أطباء الأسرة وفقًا للبروتوكول الصحي المقترح.



نتج عن ذلك انخفاضا في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى من 13 إلى 2 مريض وانخفاض بأكثر من 90% في العدد الإجمالي لأيام العلاج بالمستشفى وتكاليف العلاج ذات الصلة، مقارنة بمجموعة من المرضى الذين لديهم نفس الاعراض، لكنهم تلقوا نظم علاج أخرى.



تم تأكيد هذه النتائج في مجموعة أخرى من 1779 مريضًا. (أنسامد).



