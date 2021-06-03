إيطاليا تلغي الإجراءات الطبية لحالات السفر 24 ساعة و60 كم

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء المسحة والحجر الطبي للأشخاص الذين يغادرون التراب الوطني لمدة تقل عن 24 ساعة، ويقيمون في منطقة اجنبية لا تبعد عن 60 كم من محل الإقامة أو المنزل.



ووفقا لمرسوم وقعه وزير الصحة، روبيرتو سبيرانزا، بشأن الانتقال على الحدود، فإن هذا الإجراء ينطبق أيضا على العاملين الذين يقيمون لمدة 24 ساعة فقط على الأراضي الإيطالية ويعودون مرة أخرى إلى الخارج.



ويصبح هذا المرسوم قيد التنفيذ حتى 30 يوليو المقبل، ويطبق على المناطق ذو الوضعية الخاصة والمقاطعات ذاتية الحكم، ترينتو وبولسانو. (أنسامد).



