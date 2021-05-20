ايطاليا: الاحتفال باليوم الوطني للصداع

(أنسامد) - مايو 20 - روما - يصيب الصداع شخصًا من بين كل شخصين في جميع أنحاء العالم ، وتحدث النوبات مرة واحدة على الأقل سنويًا.



..يصيب المرض أيضًا الشرائح الأصغر من السكان: أكثر من 40٪ من الأطفال مصابون ، بينما يعاني 10 من كل 100 طفل من الصداع النصفي ، وهو شكل شائع من الصداع الأساسي.



بمناسبة اليوم الوطني للصداع ، الذي يوافق يوم الجمعة 21 مايو من قبل الجمعيات العلمية المرجعية الثلاث ، Sin (الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب) ، Anricef (الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب لأبحاث الصداع) و Sisc (الجمعية الإيطالية لدراسة الصداع) ، إطلاق حملة توعية تستهدف المرضى بعنوان "دقيقة للصداع".



على صفحة Facebook ، ستتوفر مداخلات بالفيديو لليوم الوطني للصداع 30 من قبل أطباء الأعصاب الشباب Sisc و Anricef ، وتستمر لمدة دقيقة واحدة لكل منهما ، حيث ستتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي.



في إيطاليا يعاني 6 ملايين شخص من الصداع النصفي ، أي 12٪ من السكان. هذه أرقام مهمة يمكن للتشخيص المبكر لها أن يغير حقًا تطور المرض ، لأنه يتجنب عواقب مهمة مثل متلازمة الاضطراب وتعاطي المخدرات ". (أنسامد).



