ايطاليا: الاحتفال باليوم الوطني للصداع

(أنسامد) - مايو 20 - روما - يصيب الصداع شخصًا من بين كل شخصين
في جميع أنحاء العالم ، وتحدث النوبات مرة واحدة على الأقل سنويًا.
..يصيب المرض أيضًا الشرائح الأصغر من السكان: أكثر من 40٪ من
الأطفال مصابون ، بينما يعاني 10 من كل 100 طفل من الصداع النصفي ،
وهو شكل شائع من الصداع الأساسي.
بمناسبة اليوم الوطني للصداع ، الذي يوافق يوم الجمعة 21 مايو من
قبل الجمعيات العلمية المرجعية الثلاث ، Sin (الجمعية الإيطالية
لطب الأعصاب) ، Anricef (الجمعية الإيطالية لطب الأعصاب لأبحاث
الصداع) و Sisc (الجمعية الإيطالية لدراسة الصداع) ، إطلاق حملة
توعية تستهدف المرضى بعنوان "دقيقة للصداع".
على صفحة Facebook ، ستتوفر مداخلات بالفيديو لليوم الوطني للصداع
30 من قبل أطباء الأعصاب الشباب Sisc و Anricef ، وتستمر لمدة
دقيقة واحدة لكل منهما ، حيث ستتم مناقشة الموضوعات المتعلقة
بالصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي.
في إيطاليا يعاني 6 ملايين شخص من الصداع النصفي ، أي 12٪ من
السكان. هذه أرقام مهمة يمكن للتشخيص المبكر لها أن يغير حقًا تطور
المرض ، لأنه يتجنب عواقب مهمة مثل متلازمة الاضطراب وتعاطي
المخدرات ". (أنسامد).