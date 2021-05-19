ايطاليا:500 مليون يورو لقوائم انتظار ما بعد كوفيد-19

(أنسامد) - مايو 19 - روما - "ضمن مرسوم" Sostegni bis "،الذي سيخضع لبحث مجلس الوزراء الايطالي تم تخصيص ما يقرب من 500 مليون يورو لإعادة إطلاق خطة استعادة قائمة الانتظار ، لاستعادة مكانة الخدمات الصحية التي لم يتم توفيرها أو تأجيلها بسبب الوباء.



جبهتان مخصصتان للموارد: استعادة خدمات الاستشفاء لمرضى الحالات الحادة في ظل النظام الاختياري وخدمات العيادات الخارجية المتخصصة ".



تم تخصيص ما يقل قليلاً عن عشرين مليون يورو بدلاً من ذلك للتوظيف الاستثنائي لعلماء النفس في الإقليم:مثل تعزيز خدمات المساعدة النفسية للأطفال والمراهقين الذين طوروا أشكالًا من عدم الراحة والشعور بالضيق النفسي بعد انتشار وباء كوفيد -19 وتقديم الخدمات النفسية ، بما في ذلك في المنزل ، للمواطنين والعاملين الصحيين ".



أخيرًا ، بقرض قدره خمسة ملايين و 800 ألف يورو ، تم إنشاء نشاط المراقبة المنهجية لـ Sars-CoV-2 ومتغيراته في مياه الصرف الصحي ، والتي ستنفذها وزارة الصحة ومحطة الفضاء الدولية ، بدعم من المناطق والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي.



الهدف هو الاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر المستقل الجديد للمعلومات حول انتشار الفيروس ، لتوفير عناصر مفيدة لعمليات صنع القرار بشأن الصحة العامة ، كما أوصت بذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي. (أنسامد).



