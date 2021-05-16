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جمال و صحة - صحة
إلغاء الحجر الصحي لمواطني الاتحاد الأوروبي بداية من اليوم
    (أنسامد) - مايو 16 - روما - وقع وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أمرا، يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم 16 مايو، يسمح بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة شنجن، وبريطانيا العظمى وإسرائيل، دون حجر صحي، ليتجاوزوا نظام الحجر الصحي المصغر الذي تطبقه إيطاليا.

    وفي نفس الوقت، أعلن الوزير تمديد التدابير التقييدية المفروضة على القادمين من البرازيل.

    وفي أمر أخر، وقع الوزير على تشديد اختبارات فحص كورونا وتمديدها إلى مطارات فينيسيا ونابولي وميلان وروما، مع توسيع رقعة مواطني الدول الذين يخضعون لهذه الفحوصات، مثل القادمين من كندا واليابان والإمارات والولايات المتحدة. (أنسامد).

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