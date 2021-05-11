دراسة ايطالية -كوفيد-19:الاجسام المضادة تستمر 8 شهور

(أنسامد) - مايو 11 - روما - اكدت دراسة ايطالية يستمر تحييد الأجسام المضادة لفيروس SarsCoV2 في المرضى لمدة تصل إلى ثمانية أشهر على الأقل بعد تشخيص Covid-19 ، بغض النظر عن شدة المرض أو عمر المرضى أو وجود أمراض أخرى.



أولئك الذين يفشلون في إنتاجها خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الإصابة يكونون أكثر عرضة للإصابة بأشكال حادة من Covid-19.



هاتان النتيجتان الرئيسيتان للدراسة الإيطالية الأكبر حول هذا الموضوع ، التي أجرتها مستشفى سان رافاييل في ميلانو بالتعاون مع المعهد العالي للصحة (Iss) .



أجريت الدراسة علي 162 مريضًا إيجابيًا من SarsCoV2 بمرور الوقت (67٪ منهم ذكور ومتوسط ;;عمر 63 عامًا) ، مع أعراض متفاوتة الخطورة ، والذين قدموا أنفسهم إلى غرفة الطوارئ في سان رافاييل أثناء الموجة الأولى من الوباء. (أنسامد).



