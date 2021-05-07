كورونا: تراجع حالات الإصابة والوفيات في ايطاليا

(أنسامد) - مايو 7 - روما - تستمر حالات الاصابة والوفيات الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا في الانخفاض، على الرغم من وجود مؤشرات على زيادة انتشار الفيروس، مع زيادة الإصابات بين طلاب المدارس.



وفقًا لنظام المتالعة بمؤسسة "جيمبي" للأبحاث، سجلت احصائيات كورونا في الأسبوع بين 28 أبريل و 4 مايو تراجع في عدد الحالات الجديدة بنسبة 13.4%، فيما تراجعت الوفيات بنسبة 19.9%، وحالات العناية المركزة 11,8%.



مقارنة بالأسبوع السابق، تراجعت الحالات الجديدة من 90449 إلى 78309، والوفيات من 2279 إلى 1826. تراجعت أيضًا الحالات الإيجابية، والتي لا تزال مرتفعة (413.889 مقابل 448.149 في الأسبوع السابق).



وصرح نينو كارتابيلوتا، رئيس مؤسسة "جيمبي" للأبحاث : يستمر الانخفاض البطيء للحالات الأسبوعية الجديدة، على الرغم من وجود مؤشرات على زيادة انتشار الفيروس. (أنسامد).



