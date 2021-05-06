ايطاليا-عيد الام ..زهرة الازاليا و مقاومة سرطانات النساء

(أنسامد) - مايو 6 - روما - بمناسبة عيد الام في ايطاليا يوم 9 مايو تقوم مؤسسة Airc (الجمعية الإيطالية لأبحاث السرطان بدعم الأبحاث حول السرطانات التي تصيب النساء.



تشير Azalea della Ricerca ، في ملاحظة ، إلى أن Airc مرادف لعيد الأم: لقد أصبحت زهرة الازاليا في الواقع رمزًا لهذه المناسبة الخاصة.



الأحد 9 مايو ، متوافقًا مع مؤشرات السلطات الصحية والحكومية ، سيعود متطوعو Airc إلى الشوارع لتوزيع زهرة الازاليا مقابل تبرع قدره 15 يورو.



سيتم توزيع دليل خاص بمعلومات عن الوقاية وعلاج السرطان وبعض الوصفات السهلة لتكريسها للأم. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن الحصول على زهرة الازاليا مباشرة في المنزل أو مفاجأة الأشخاص الذين نحبهم من خلال طلبها على Amazon.it (amazon.it/aircfondazioneairc) ، مما يجدد دعم المؤسسة لأبحاث السرطان. يتم ضمان عمليات التسليم في جميع أنحاء إيطاليا من قبل BRT Corriere Espresso التي تعيد تأكيد نفسها كشريك تقني لمبادرة الوقاية و العلاج من جميع انواع السرطان. (أنسامد).



