ايطاليا-عيد الام ..زهرة الازاليا و مقاومة سرطانات النساء

(أنسامد) - مايو 6 - روما - بمناسبة عيد الام في ايطاليا يوم 9
مايو تقوم مؤسسة Airc (الجمعية الإيطالية لأبحاث السرطان بدعم
الأبحاث حول السرطانات التي تصيب النساء.
تشير Azalea della Ricerca ، في ملاحظة ، إلى أن Airc مرادف
لعيد الأم: لقد أصبحت زهرة الازاليا في الواقع رمزًا لهذه المناسبة
الخاصة.
الأحد 9 مايو ، متوافقًا مع مؤشرات السلطات الصحية والحكومية ،
سيعود متطوعو Airc إلى الشوارع لتوزيع زهرة الازاليا مقابل تبرع
قدره 15 يورو.
سيتم توزيع دليل خاص بمعلومات عن الوقاية وعلاج السرطان وبعض
الوصفات السهلة لتكريسها للأم. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن
الحصول على زهرة الازاليا مباشرة في المنزل أو مفاجأة الأشخاص
الذين نحبهم من خلال طلبها على Amazon.it
(amazon.it/aircfondazioneairc) ، مما يجدد دعم المؤسسة لأبحاث
السرطان. يتم ضمان عمليات التسليم في جميع أنحاء إيطاليا من قبل
BRT Corriere Espresso التي تعيد تأكيد نفسها كشريك تقني لمبادرة
الوقاية و العلاج من جميع انواع السرطان. (أنسامد).