وكالة الدواء الاوروبية تفحص اللقاح الصيني تمهيدا لاجازته

(أنسامد) - مايو 5 - روما - اعلنت وكالة الدواء الوروبية انها
بصدد فحص التطعيم الذي انتجته شركة الدواء الصيني سينوفاك .
و قالت الوكالة علي حسابها علي تويتر انها بدأت بالفعل فحص التطعيم
الصيني من خلال السيروم الخامل - خلية فيرو - التي قامت سينوفاك
لايف ساينس بتطويرها .
و يعتمد قرار الوكالة الاوروبية علي الدراسات المعملية و السريرية
الاولية والتي تفيد بان اللقاح يؤدي لانتاج اجسام مضادة لسارس كوف
-2 الذي يسبب كوفيد-19 و يمكن تساعد للوقاية من المرض.
اكدت الوكالة الاوروبية انها ستقوم بتقييم النتائج اولا بأول فور
توافرها لتحديد لو ان المزايا تتعدي المخاطر كما ستستمر التحاليل و
فحوص اللقاح الي ان يتم التوصل لادلة كافية تؤدي الي اجازة
الاستخدام الرسمي للقاح الصيني . (أنسامد).