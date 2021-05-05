وكالة الدواء الاوروبية تفحص اللقاح الصيني تمهيدا لاجازته

(أنسامد) - مايو 5 - روما - اعلنت وكالة الدواء الوروبية انها بصدد فحص التطعيم الذي انتجته شركة الدواء الصيني سينوفاك .



و قالت الوكالة علي حسابها علي تويتر انها بدأت بالفعل فحص التطعيم الصيني من خلال السيروم الخامل - خلية فيرو - التي قامت سينوفاك لايف ساينس بتطويرها .



و يعتمد قرار الوكالة الاوروبية علي الدراسات المعملية و السريرية الاولية والتي تفيد بان اللقاح يؤدي لانتاج اجسام مضادة لسارس كوف -2 الذي يسبب كوفيد-19 و يمكن تساعد للوقاية من المرض.



اكدت الوكالة الاوروبية انها ستقوم بتقييم النتائج اولا بأول فور توافرها لتحديد لو ان المزايا تتعدي المخاطر كما ستستمر التحاليل و فحوص اللقاح الي ان يتم التوصل لادلة كافية تؤدي الي اجازة الاستخدام الرسمي للقاح الصيني . (أنسامد).



