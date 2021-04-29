نحو 2.5 مليون جرعة لقاح كورونا تصل ايطاليا

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - يصل اليوم ما يقرب من 2.5 مليون جرعة من اللقاحات إلى مركز الدفاع الوطني الايطالي داخل مطار براتيكا دي ماري العسكري". لذا فإن قسم شرطة الطوارئ في مذكرة.



على وجه الخصوص سيصل أكثر من 2 مليون من Vaxzevria (AstraZeneca) ، وأكثر من 270 ألفًا من Moderna وحوالي 160 ألفًا من Janssen (Johnson & Johnson) ، والتي سيتم تقسيمها وتوزيعها بعد ذلك في الأيام القليلة المقبلة على المناطق والمحافظات المتمتعة بالحكم الذاتي.



أعلنت شركة الأدوية الألمانية BioNTech أن لقاح Covid ، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة Pfizer ، سيكون متاحًا للأعمار من 12 إلى 15 عامًا اعتبارا من شهر يونيو.



في غضون ذلك ، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Moderna أنها ستنتج في عام 2022 حوالي 3 مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا. كما قامت الشركة ، التي يعمل لقاحها بتقنية messenger RNA مثل Pfizer ، بمراجعة تقديرات الإنتاج لعام 2021 وتأمل أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام. (أنسامد).



