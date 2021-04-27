دراسة- سرطان ..يمكن تجنب العلاج الكيميائي

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - في بعض حالات السرطان في المراحل
المبكرة و التي تم استئصالها بالفعل يمكن اخضاعها لتحليل جيني
لتحديد بشكا ادق نوع العلاج المناسب بعيدا عن العلاج الكيميائي اذا
لم يكن ضروريا.
و يعد هذا النوع من الفحص غير متوفر الا في مناطق محدودة مثل
لومبارديا توسكانيا و بولزانو فقط و غير متوفر في بقية البلاد
بالاضافة الي المخصصات الحكومية لهذا المشروع و التي تبلغ 20 مليون
يورو مازالت علي الورق ولم يتم تفعيلها.ومع ذلك ، بالنسبة للخبراء
، فإن تطبيق هذا المشروع له 3 مزايا خاصة علي المرضى الغير مؤكد
استفادتهم من اضافة العلاج الكيميائي الي العلاج الجيني .
يساعد الطبيب على تحديد الفائدة الحقيقية لاقتراح العلاج الكيميائي
المصحوب بالهرمونات ويمكن أن يمنع 22 امرأة من استخدام العلاج
الثقيل وغير المجدي كل يوم. أخيرًا ، يمثل توفيرًا للنظام الصحي ،
وتجنب تكاليف العلاج الكيميائي غير الضروري. (أنسامد).