ايطاليا..يوم صحة المرأة ، الوقاية كبادرة حب

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - بمناسبة اليوم الوطني السادس لصحة المرأة ، 22 أبريل تم اطلاق دعوة للاهتمام بصحة المرأة العضوية و النفسية علي ضؤ معاناتها منذ بدء جائحة كورونا علي كافة المستويات.



في بيان لها تقول لجنة اتينا ان سلوك السيدات في العالم اجمع خلال الجائحة اتسم بالكرم والإبداع والطاقة لمواجهة أعباء العمل والمسؤوليات الأسرية .



يواصل البيان ان البعض وجدوا أنفسهم أكثر هشاشة ، وأقل استقلالية ، وأجبروا على قبول حالات العنف النفسي والجسدي. واستمر الكثيرون في التزامهم في الخطوط الأمامية ، في المستشفيات أو في وظائف أساسية أخرى. ..والآن ، حان الوقت للجميع للتركيز على صحتهم .



هذه هي الرسالة التي تم إطلاقها بمناسبة اليوم الوطني السادس لصحة المرأة الموافق يوم 22 أبريل . (أنسامد).



