دراسة إيطالية : عقاقير معروفة تعالج الأعراض الخفيفة لكورونا

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - كشفت مجموعة بحثية في مدينة براتو الايطالية عن مشروع في مرحلة متقدمة لاختبار نوعين من الأدوية - التي كانت قيد الاستخدام بالفعل لعلاج أمراض أخرى - في العلاج المنزلي لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة.



تضم مجموعة البحث مهنيين من الصحة الإقليمية ومستشفى "سانتو ستيفانو". بالنسبة للأشكال الخفيفة من كورونا ولتجنب الانتقال للمستشفى، لا توجد حتى الآن علاجات فعالة لمنع تفاقم المرض.



ومع ذلك، فإن هذا البحث يخطط بدقة لعقارين - لم يتم الكشف عن اسمهما من قبل السلطات الصحية في الوقت الحالي - قيد الاستخدام لسنوات عديدة يمكن أن يساعدا معًا في العلاج من فيروس كورونا.



لن يكون المشروع العلاجي قادراً على إجراء التجارب السريرية إلا بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الأخلاقيات. (أنسامد).



