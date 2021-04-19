مؤسسة فيرونيسي: الطماطم الجيدة للمناعة و لمقاومة السرطان

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - تدخل مبادرة البومودورو لك و
للاغراض البحثية حيز التنفيذ اعتبارا من يومي السبت 24 ابريل و
الاحد 25 ابريل .قررت مؤسسة امبريتو فيرونوزي رصد مبالغ مالية
كبيرة لاغراض البحث العلمي خاصة في مجال الطفولة بهدف تامين افضل
رعاية للاطفال المصابين بالسرطان وزيادة فرصهم في الشفاء.
و سيتم تخصيص اموال التبرعات التي سيتم جمعها لتمويل ابحاث علاج
اللوكيميا خاصة سرطان الدم او لوكيميا الغدد الليمفاوية الحادة
التي تمثل 75 بالمائة من حالات اللوكيميا في الاطفال في ايطاليا و
التي تصيب حوال من 350 الي 400 طفل سنويا مابين 2 و 5 سنوات.
ستعتمد المؤسسة في عطلة نهاية الاسبوع علي المتطوعين الذين
سينتشرون في ما يقرب من 300 نقطة توزيع في كافة الميادين و
المؤسسات و المدارس لتحفيز جمع الاموال بهدف البحث العلمي الموجه
للوصول الي علاج لامراض الدم.و يصل الحد الادني للتبرع 10 يورو
مقابل 3 عبوات من الطماطم..
الجدير بالذكران الطماطم تعتبر من المكونات الاساسية لحمية البحر
المتوسط و هي فاكهة لا تحتوي علي الكثير من السكر و غنية بالالياف
و فيتامين سي و اي و املاح معدنية مثل البوتاسيوم و الفوسفورو
مضادات للاكسدة و التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي و الوقاية
من بعض انواع السرطانات. (أنسامد).