مؤسسة فيرونيسي: الطماطم الجيدة للمناعة و لمقاومة السرطان

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - تدخل مبادرة البومودورو لك و للاغراض البحثية حيز التنفيذ اعتبارا من يومي السبت 24 ابريل و الاحد 25 ابريل .قررت مؤسسة امبريتو فيرونوزي رصد مبالغ مالية كبيرة لاغراض البحث العلمي خاصة في مجال الطفولة بهدف تامين افضل رعاية للاطفال المصابين بالسرطان وزيادة فرصهم في الشفاء.



و سيتم تخصيص اموال التبرعات التي سيتم جمعها لتمويل ابحاث علاج اللوكيميا خاصة سرطان الدم او لوكيميا الغدد الليمفاوية الحادة التي تمثل 75 بالمائة من حالات اللوكيميا في الاطفال في ايطاليا و التي تصيب حوال من 350 الي 400 طفل سنويا مابين 2 و 5 سنوات.



ستعتمد المؤسسة في عطلة نهاية الاسبوع علي المتطوعين الذين سينتشرون في ما يقرب من 300 نقطة توزيع في كافة الميادين و المؤسسات و المدارس لتحفيز جمع الاموال بهدف البحث العلمي الموجه للوصول الي علاج لامراض الدم.و يصل الحد الادني للتبرع 10 يورو مقابل 3 عبوات من الطماطم..



الجدير بالذكران الطماطم تعتبر من المكونات الاساسية لحمية البحر المتوسط و هي فاكهة لا تحتوي علي الكثير من السكر و غنية بالالياف و فيتامين سي و اي و املاح معدنية مثل البوتاسيوم و الفوسفورو مضادات للاكسدة و التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي و الوقاية من بعض انواع السرطانات. (أنسامد).



