(أنسامد) - أبريل 11 - روما - أعلنت وزارة الصحة الايطالية الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة لعام 2021 يوم الأحد 11 أبريل، بناءً على توصية من المركز الوطني لزراعة الأعضاء والجمعيات التطوعية والمرضى الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني.



يوم الجمعة 9 أبريل، من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:30، قام طلاب معهد Ruffini في إمبيريا ببث مباشر على مواقع يوتيوب وإنستغرام وفيس بوك حول اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وقاموا بدعوة المؤسسات الوطنية والمحلية و الصحف الوطنية والمحلية للانضمام.



سوف يتكفل طلاب معهد Ruffini بكافة التفاصيل الخاصة بالاحتفال بهذا اليوم، بدءًا من الرسومات ووثائق المشروع والمقابلات والعروض الترويجية ومقاطع الفيديو.



ومع مدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء ماسيمو كارديلو، سوف نكتشف شبكة إيطالية من التبرعات وعمليات الزرع التي لم تصمد أمام وطأة الوباء فحسب، بل أنتجت أيضًا بروتوكولات مبتكرة على المستوى العالمي. (أنسامد).



